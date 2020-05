Strokovnjaki s področja duševnega zdravja zaskrbljeni za dobrobit otrok in mladostnikov, ki ostajajo doma

Ljubljana, 20. maja - Strokovnjaki s področja duševnega zdravja opozarjajo na stiske otrok in mladostnikov, ki se kljub sproščanju ukrepov ob epidemiji covida-19 še naprej izobražujejo na daljavo. Med njimi so namreč taki, ki ne zmorejo sami predelati šolske snovi, skrbijo pa jih tudi nasilna vedenja v družinah in posledice pomanjkanja socialnih stikov z vrstniki.