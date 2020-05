Tudi na Koroškem samoplačniški odvzemi brisov

Slovenj Gradec/Ravne na Koroškem, 20. maja - Samoplačniško testiranje na okužbo z novim koronavirusom od začetka tedna ob predhodnem naročanju in plačilu izvajajo tudi v Zdravstvenem domu (ZD) Slovenj Gradec in ZD Ravne na Koroškem. V obeh je cena 91 evrov. V ZD Slovenj Gradec so ta teden doslej odvzeli okoli 15 samoplačniških brisov, so za STA povedali v ZD Slovenj Gradec.