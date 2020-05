Ob svetovnem dnevu čebel znova izpostavili neprecenljivo vlogo opraševalcev

pripravilo gospodarsko uredništvo

Ljubljana/Lukovica, 20. maja - Ob današnjem svetovnem dnevu čebel, ki so ga Združeni narodi na pobudo Slovenije razglasili leta 2017, je bilo znova slišati pozive k zaščiti čebel in drugih opraševalcev, ki so med drugim izrednega pomena za uspešno in trajnostno kmetijsko proizvodnjo. Pomen čebel so med drugim izpostavili na slavnostni seji Čebelarske zveze Slovenije (ČZS).