Newyorški Metropolitanski muzej bi lahko znova odprli sredi avgusta

New York, 21. maja - Newyorški Metropolitanski muzej (Met), ki letos praznuje 150-letnico delovanja, ostaja zaradi pandemije koronavirusa zaprt. Kot so sporočili iz ene najuglednejših umetnostnih institucij na svetu, upajo, da bodo lahko vrata za obiskovalce - ob skrajšanem odpiralnem času, brez vodenj in z upoštevanjem osebnih razdalj - znova odprli v sredini avgusta.