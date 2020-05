Po srečanju vladnih partneric sporočilo o enotni koaliciji

Brdo pri Kranju, 20. maja - Po današnjem srečanju predstavnikov SDS, SMC, NSi in DeSUS so predstavniki strank enotno sporočili, da je koalicija trdna in odločena, da gre naprej. Sestava vlade ostaja nespremenjena, koalicija pa bo enotno podprla tretji protikoronski zakon in ministra Zdravka Počivalška pri glasovanju o interpelaciji.