Sloveniji poziv k zagotovitvi odpornosti sistemov zdravstva in dolgotrajne oskrbe

Bruselj, 20. maja - Slovenija je danes iz Bruslja dobila nova priporočila za ukrepanje, ki so prilagojena novi koronavirusni realnosti. Evropska komisija jo med drugim poziva, naj zagotovi odpornost zdravstva in sistema dolgotrajne oskrbe, tudi z zagotovitvijo ustreznih zalog ključnih proizvodov za sanitetno zaščito in z naslovitvijo pomanjkanja zdravstvenih delavcev.