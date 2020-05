Slovenci v Stožicah proti Rusom, Francozom in Kanadčanom

Ljubljana, 20. maja - Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB) je določila končne termine elitne lige narodov, ki jo bo 16 najboljših svetovnih reprezentanc igralo med 14. majem in 27. junijem prihodnje leto. V Areni Stožice bodo med 28. do 30. majem 2021 nastopile Slovenija, Rusija, Francija in Kanada, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.