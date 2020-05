Od četrtka na Krvavec znova mogoče z gondolo

Ljubljana, 20. maja - V četrtek bo po več tednih znova mogoč dostop do Krvavca s kabinsko žičnico, so sporočili iz upravljalca žičnice RTC Krvavec. Ob upoštevanju vseh preventivnih ukrepov bo prevoz z gondolo možen od četrtka do nedelje, so dodali. Na Krvavcu za zdaj obratujejo Bike park Krvavec, Plaža Krvavec in Pot pastirskih škratov.