V Latviji ne bodo podaljšali izrednih razmer zaradi pandemije covida-19

Riga, 20. maja - Latvija je danes sporočila, da ne bo podaljšala izrednih razmer, ki so jih uvedli zaradi pandemije koronavirusne bolezni-19, in veljajo do 9. junija. "Naš cilj je, da se izredne razmere končajo in se vrnemo v novo normalnost, v kateri bomo sobivali s covidom-19," je prek televizije sporočil latvijski premier Krisjanis Karins.