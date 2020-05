V torek ena potrjena okužba z novim koronavirusom, brez novih smrti bolnikov s covidom-19

Ljubljana, 20. maja - V torek so v Sloveniji opravili 981 testiranj in potrdili eno okužbo z novim koronavirusom. Skupaj je potrjenih 1468 okužb. V torek niso zabeležili nove smrti bolnika s covidom-19, skupno število umrlih ostaja 104. V bolnišnicah se je v torek zdravilo 23 bolnikov s covidom-19, štirje so potrebovali intenzivno terapijo, enega so odpustili domov.