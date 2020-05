Španci, starejši od šest let bodo morali nositi maske

Madrid, 20. maja - Vsi v Španiji, ki so stari šest ali več let, bodo morali v javnosti, kjer ni možno držati varnostne razdalje, nositi maske, so danes sporočili iz vlade. Odlok za omejevanje širjenja koronavirusa bo stopil v veljavo v četrtek. Ali so predvidene kakšne kazni za kršenje odloka, niso navedli, poroča francoska tiskovna agencija AFP.