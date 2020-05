V letalstvu poziv k strokovnim in enotnim ukrepom za oživitev panoge

Montreal/Ženeva, 20. maja - Mednarodna zveza svetovnih letališč Airports Council International (ACI) in mednarodno združenje letalskih prevoznikov IATA sta pozvala, da morajo biti vsi novi ukrepi za letališča in letalske družbe, ki so bili prizadeti v pandemiji koronavirusa, skladni s pričakovanji stroke in enotni po vsem svetu. Na prvem mestu naj bi bila varnost in zdravje.