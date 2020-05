Sodne počitnice bodo letos le v prvi polovici avgusta

Ljubljana, 20. maja - Zaradi epidemije novega koronavirusa so na sodiščih nastali nekateri zaostanki, ki jih bodo skušali reševati tudi s skrajšanjem letošnjih sodnih počitnic. Te naj bi tako letos namesto enega meseca trajale dva tedna, in sicer od 1. do 15. avgusta, je na novinarski konferenci povedal predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič.