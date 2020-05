Za subvencionirana letovanja otrok se že zbira prijave, a še ni jasna izvedba

pripravila Andreja Seršen Dobaj

Maribor, 22. maja - Organizatorji letovanj za otroke, ki so subvencionirana iz zdravstvene in občinskih blagajn, že zbirajo prijave, čeprav še nimajo uradne potrditve o možnosti njihove izvedbe in tudi ni jasno, kakšna pravila bodo morali upoštevati. Poudarjajo, da so ti programi ključni za razvoj otrok z različnimi težavami, zato kljub covidu-19 ne smejo izpasti.