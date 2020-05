Slavna Jane Roe trdi, da so ji plačali za spremembo odnosa do splava

Los Angeles, 20. maja - Zdaj že pokojna Norma McCorvey, ki je leta 1973 z uspešno tožbo na vrhovnem sodišču ZDA Američankam izborila pravico do splava, je v dokumentarnem filmu, posnetem pred njeno smrtjo, priznala, da je kasneje odnos do tega vprašanja spremenila, ker so ji nasprotniki pravice do splava za to plačali.