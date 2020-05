Strateški svet za debirokratizacijo bo vodil Simič

Brdo pri Kranju, 19. maja - Vlada se je na seji na Brdu seznanila z informacijo o ustanovitvi in imenovanju strateškega sveta za debirokratizacijo na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje. Premier Janez Janša je na Twitterju sporočil, da ga bo vodil Ivan Simič, sicer nekdanji direktor slovenske in srbske davčne uprave.