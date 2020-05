E-šport v Sloveniji na poti k lastni zvezi

Ljubljana, 20. maja - Čas epidemije koronavirusa je dal nov zalet slovenskemu e-športu in kot vse kaže, bodo ljubitelji tega novodobnega tekmovanja v bližnji prihodnosti dobili svojo zvezo. Sočasno se pojavljata celo dve skupini, ki želita ustanoviti zvezo, v eni so že vzpostavili prve stike s pristojnim ministrstvom in Olimpijskim komitejem Slovenije.