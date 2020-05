Pregled - novi koronavirus, 19. 5. (torek)

SLOVENIJA

LJUBLJANA - Vlada je začela z obravnavo osnutka tretjega protikoronskega zakona, ki kot osrednja ukrepa predvideva shemo subvencioniranja skrajšanega delovnega časa ter pomoč gostinstvu in turizmu. Turizmu namerava vlada priskočiti na pomoč tudi s turističnimi boni. Osnutek zakona je že pred tem obravnaval Ekonomsko-socialni svet. Socialni partnerji so bili zadovoljni, da zadnji osnutek tretjega protikoronskega zakona povzema usklajeno shemo skrajšanega delovnega časa, a razočarani, ker ne vključuje podaljšanja čakanja na delo.

LJUBLJANA - V ponedeljek so opravili 1128 testiranj na okužbo z novim koronavirusom, pri čemer so potrdili eno okužbo, so sporočili z vlade. Umrl ni noben bolnik s covidom-19. Na bolnišničnem zdravljenju ostaja 24 bolnikov s covidom-19, od tega pet na intenzivni terapiji.

LJUBLJANA - Zakonodajno-pravna služba DZ je ocenila, da na isto temo ne moreta delovati dve preiskovalni komisiji. Vodja poslancev NSi Jožef Horvat je dejal, da upa, da se bodo uspeli dogovoriti o eni komisiji, ki bi preiskovala nabave zaščitne opreme, potrebne v epidemiji covida-19. Računsko sodišče je medtem na vlado naslovilo več vprašanj.

LJUBLJANA - Kemijski inštitut je dobil dovoljenje Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin za začetek poskusov testiranja cepiva proti covidu-19 na miših. Vlogo so vložili 25. marca, na upravi pa so glede postopka pojasnili, da so vlogo po ustrezni dopolnitvi vlagatelja tudi odobrili. Doslej so sicer prejeli le to vlogo, vezano na iskanje cepiva za sars-cov-2. V Sloveniji lahko poskuse na živalih izvajajo le organizacije, ki so odobrene s strani pristojnega območnega urada uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

LJUBLJANA - Dan po odprtju šol in vrtcev so po besedah ministrice Simone Kustec ponekod opozorili na prostorske težave, predvsem pri športnih aktivnostih in na podružničnih šolah. "Brez kančka sramu pa lahko rečemo, da smo v prvi dan vstopili dobro pripravljeni in zavezani skrbi za najboljšo možno izvedbo vzgoje in izobraževanja v danih razmerah," je ocenila. Predstavniki ministrstva za izobraževanje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) medtem še niso našli rešitve za šolanje otrok s posebnimi potrebami.

LJUBLJANA - V turizmu se zaradi novega koronavirusa obetajo novi standardi. Predsednik Združenja hotelirjev Slovenije Gregor Jamnik je napovedal "pretiravanje" z razkuževanjem, Sebastian Postogna iz skupine Falkensteiner pa krepitev digitalizacije. Potrebna bo sicer komunikacija ne le z gosti, ampak tudi z lokalno skupnostjo, je poudarila direktorica podjetja Goodplace Jana Apih.

LJUBLJANA - Finančna uprava RS (Furs) je v letošnjem aprilu pobrala 1,2 milijarde evrov javnih dajatev, kar je 402 milijona evrov oz. 25 odstotkov manj kot pred letom dni. Že marca, ko je bila sredi meseca razglašena epidemija novega koronavirusa, je bil padec štiriodstoten. Vseh davkov se je aprila v državni proračun steklo 573 milijonov evrov, kar je dobri dve petini manj kot aprila lani.

SVET

ŽENEVA/WASHINGTON - Države članice Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) so na 73. letnem zasedanju skupščine soglasno podprle neodvisno preiskavo odziva WHO na pandemijo covida-19. Evropski voditelji so ob tem, zlasti v luči groženj predsednika ZDA Donalda Trumpa o trajni zamrznitvi financiranja WHO, izrazili podporo organizaciji. Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek zvečer zagrozil, da bo trajno zamrznil financiranje WHO, če v naslednjih 30 dneh ne bo izvedel znatnih sprememb v delovanju.

BERLIN/PARIZ/BRUSELJ - Francosko-nemški načrt za vzpostavitev posebnega, 500 milijard evrov težkega sklada za financiranje okrevanja evropskega gospodarstva po pandemiji koronavirusa je naletel na večinoma pozitivne odzive. Pozdravil ga je italijanski premier Giuseppe Conte, ki se je najbolj glasno zavzemal za vzpostavitev koronskih obveznic. Predsednica Evropske centralne banke Christine Lagarde je ocenila, da je predlog ambiciozen, ciljno usmerjen in dobrodošel. Francosko-nemški načrt mora sicer podpreti vseh 27 članic EU, kar bi se lahko izkazalo za težavo. Avstrijski kancler Sebastian Kurz je že napovedal nasprotni predlog, ki bi temeljil na zagotavljanju posojil. Predlog namerava predstaviti skupaj s kolegi iz Nizozemske, Danske in Švedske.

BERLIN/DUNAJ - Voditelji Nemčije, Poljske, Češke, Slovaške in Madžarske so se na videokonferenci dogovorili za skupno postopno odpravljanje nadzora na mejah, ki so ga uvedli zaradi pandemije koronavirusa. Meje bodo začeli odpirati takoj, ko bo položaj to dovolil, so sporočili iz Berlina. O skupnem odprtju meja so se na videokonferenci pogovarjali tudi zunanji ministri Avstrije, Češke in Slovaške. Kot je sporočil avstrijski zunanji minister Alexander Schallenberg, vse tri države načrtujejo, da bi skupne meje odprli sredi junija, k temu pa naj bi povabili tudi Madžarsko.

PARIZ - Francoski zunanji minister Jean-Yves Le Drian je dejal, da bi lahko omejitve na notranjih mejah Evropske unije začeli rahljati 15. junija. Trenutno lahko meje med Francijo in drugimi državami članicami EU prehajajo samo obmejni prebivalci ter tisti, ki imajo družinske razloge za to ali ki se vračajo domov.

SOFIJA - Bolgarija, Grčija in Srbija s 1. junijem načrtujejo odprtje skupne meje za cestni promet, je sporočil bolgarski premier Bojko Borisov. Za potnike odtlej ne bo več obvezna karantena. Podoben dogovor z Romunijo še ni sklenjen zaradi vladne krize v državi, je po videokonferenci voditeljev vseh omenjenih držav še sporočil Borisov.

BRUSELJ - Finančni ministri EU so prek videokonference razpravljali o odzivu na krizo covida-19 in o predlogih Evropske komisije za okrepitev boja proti pranju denarja in financiranju terorizma. EU še ni razrešila vseh odprtih vprašanj glede vzpostavitve panevropskega jamstvenega sklada v okviru Evropske investicijske banke (EIB), ki naj bi zagotovil 200 milijard evrov ugodnih posojil v pomoč podjetjem v boju s pandemijo novega koronavirusa. V hrvaškem predsedstvu in Evropski komisiji poudarjajo, da je dogovor blizu.

MOSKVA - Ruski predsednik Vladimir Putin je z odlokom na položaj premierja znova imenoval Mihaila Mišustina, saj je okreval po okužbi z novim koronavirusom. Pred tremi tedni je sporočil, da so mu na testu potrdili okužbo, Putin pa je takrat za začasnega predsednika vlade imenoval njegovega namestnika Andreja Belousova.

ŽENEVA - Sklad ZN za otroke (Unicef) opozarja, da najrevnejše države pandemije ne bodo zmogle premagati same in da bo imela katastrofalne posledice za milijone otrok po svetu. Pandemija bo v skrajno revščino, v kateri že živi 386 milijonov otrok, pahnila še od 42 do 66 milijonov otrok. Svetovna recesija in zaprtje šol bi lahko povečala število podhranjenih otrok. Poleg tega 77 odstotkov otrok živi v državah z omejenim ali prepovedanim gibanjem, v takšnih razmerah pa so bolj izpostavljeni nasilju in zlorabam.

SANTIAGO DE CHILE - Na revnem obrobju čilske prestolnice so izbruhnili protesti zaradi pomanjkanja hrane med karanteno zaradi pandemije covida-19. Protestniki so se v ponedeljek spopadli s policijo, ki je nato proti njim uporabila solzivec in vodne topove. Čilski predsednik Sebastian Pinera je po protestih obljubil hrano vsem, ki jo potrebujejo.

BRASILIA - Brazilija namerava s Kube pripeljati 157 zdravnikov, da bi ji pomagali v boju proti pandemiji novega koronavirusa. Brazilsko ministrstvo za zdravstvo je sporočilo, da obnavlja program sodelovanja med državama, ki ga je začela levičarska predsednica Dilma Rousseff leta 2013, sedanji desničarski predsednik Jair Bolsonaro pa ga je prekinil.

ŠPORT

LJUBLJANA - Potem ko so odgovorni v ponedeljek dovolili skupne treninge tudi nogometnim prvoligašem, je znano tudi, da se bo Prva liga Telekom Slovenije po marčevski prekinitvi zaradi epidemije novega koronavirusa nadaljevala 5. junija, so sporočili z Nogometne zveze Slovenije . Na prvi junijski konec tedna bo tako moč spremljati tekme 26. kroga.Celoten koledar izvedbe prvoligaškega tekmovanja bo potrjen na izvršnem odboru v prihodnjem tednu, poleg prvoligaškega tekmovanja pa se vračajo tudi zaključni boji pokala Slovenije. Tekmi polfinala pokala Slovenije bosta na sporedu 9. in 10. junija, finale pa 24. junija, vse tekme bodo odigrane v Nacionalnem nogometnem centru Brdo, so še sporočili z NZS.

PRAGA - Vodstvo češke lige je sporočilo, da je pred nadaljevanjem tekmovanja v prvih dveh ligah opravila 1442 testov, dva sta bila pozitivna. Poleg člana Slavie je okužen tudi neimenovani član njenega tekmeca iz Boleslava, tega so danes še enkrat preverili, po rezultatih drugega testa pa bodo v sredo sprejeli odločitev o nadaljnjih ukrepih.

TALLINN - Naslednji torek in sredo se bo po odmoru zaradi pandemije novega koronavirusa nadaljevala tudi estonska nogometna liga, ki je bila marca prekinjena po prvem krogu. Estonci, ki so pred dvema dnevoma odpravili izredno stanje, bodo sprva igrali tekme brez prisotnosti, že od 1. julija pa bo vlada na stadionih dovolila tisoč ljudi.Estonska nogometna veza se je sicer odločila, da prvenstvo nekoliko skrajša, najboljših šest ekip bo namesto 36 odigralo 32 tekem, preostali štirje klubi pa 30, poroča AFP.

LONDON - Vodstvo angleške elitne nogometne lige je sporočilo, da je bilo na testih na novi koronavirus pred začetkom treningov pozitivnih šest ljudi iz treh klubov. Imen nogometašev oziroma klubov z okuženimi niso sporočili, poroča AFP. "Na testih 17. in 18. maja smo preverili 748 igralcev in klubskih delavcev, šest jih je bilo pozitivnih. Okužene zdaj čaka sedemdnevna karantena," so sporočili iz premier lige.Nekateri igralci so že napovedali, da se zaradi varnosti njihovih družinskih članov treningov ne bodo udeležili, dokler obstaja nevarnost okužbe.

NYON - Delovna skupina, ki jo sestavljajo Evropska nogometna zveza (Uefa), Evropsko klubsko združenje (ECA) in domače evropske lige, naj bi sprejela odločitev, da se bo prekinjena nogometna liga prvakov nadaljevala 8. avgusta. V četrtfinalu naj bi igrali po formatu ene tekme, zaključni turnir najboljših štirih pa naj bi bil v Istanbulu.S predlogi naj bi se strinjala večina klubov, dokončno pa naj bi jih potrdili na zasedanju izvršnega odbora Uefe 17. junija, poroča španski As.

LJUBLJANA - Kajakaši in kanuisti se počasi vračajo na stare tirnice. Kajakaška proga v Tacnu je znova odprta za treninge najboljših slovenskih divjevodašev, v nedeljo, 24. maja, pa bo na Savi potekala tudi prva slalomska tekma v letošnjem letu, ki bo internega značaja in za zaprtimi vrati. Start prve vožnje je predviden za 11. uro, start druge pa za 12.00.