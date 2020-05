Celje, 19. maja - Neznanci so okoli pol dveh zjutraj v Frankolovem pri Celju na silo vstopili v hišo, zvezali lastnika, nato pa preiskali prostore. Odnesli so več gotovine in zlatnine ter drugih stvari, s kraja ropa pa so se odpeljali z vozilom, ki so ga prav tako ukradli. Kot so sporočili s Policijske uprave Celje, policija zbira obvestila o storilcih.