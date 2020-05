Članice podprle WHO, a tudi preiskavo njegovega odziva na pandemijo

pripravila Vesna Rojko

Ženeva/Washington, 19. maja - Države članice Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) so na 73. letnem zasedanju skupščine danes soglasno podprle neodvisno preiskavo odziva WHO na pandemijo covida-19. Evropski voditelji so ob tem, zlasti v luči groženj predsednika ZDA Donalda Trumpa o trajni zamrznitvi financiranja WHO, izrazili podporo organizaciji.