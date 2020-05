Kemijskemu inštitutu dovoljenje za testiranje cepiva proti covidu-19 na miših

Ljubljana, 19. maja - Kemijski inštitut je danes dobil dovoljenje Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin za začetek poskusov testiranja cepiva proti covidu-19 na miših. Vlogo so vložili 25. marca, na upravi pa so glede postopka za STA pojasnili, da so vlogo po ustrezni dopolnitvi vlagatelja tudi odobrili.