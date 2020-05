Izraelsko ministrstvo za pravosodje: Netanjahu se bo moral osebno pojaviti na sodišču

Jeruzalem, 19. maja - Izraelski premier Benjamin Netanjahu se bo moral ob začetku sodnega procesa zaradi korupcije to nedeljo osebno pojaviti na sodišču, je danes odločilo izraelsko ministrstvo za pravosodje in to utemeljilo tudi z navedbo, da je potrebno zagotoviti zaupanje javnosti v pošten sodni proces, poročajo tuje tiskovne agencije.