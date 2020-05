Janja Sluga: Ponudbe poslancem SMC presegle vse meje dobrega okusa

Ljubljana, 19. maja - Želja opozicije, da bi zrušila to vlado, je evidentna, meni Janja Sluga iz SMC. Ponudbe, ki jih še vedno dobivajo nekateri poslanci SMC, pa so po njeni oceni "presegle vse meje dobrega okusa". Gregor Židan ob prestopu v SD ni navedel političnih razlogov za to odločitev, pač pa "sanjsko ponudbo, ki je pač ne more zavrniti", je še dejala.