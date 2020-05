Bruselj članice EU spodbuja k čim prejšnjemu podpisu sporazumov o jamstvih za shemo Sure

Bruselj, 19. maja - Članice EU so danes uradno potrdile začasno shemo za preprečevanje odpuščanj delavcev zaradi pandemije novega koronavirusa, poimenovano Sure, v okviru katere bo na voljo 100 milijard evrov ugodnih posojil. Članice morajo sicer prej še podpisati sporazume o jamstvih. V Evropski komisiji jih pozivajo, naj to storijo čim prej.