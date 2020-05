V Sloveniji prvič dobrodelni teniški turnir z vsemi najboljšimi

Ljubljana, 19. maja - V samostojni Sloveniji bo prvič potekal dobrodelni teniški turnir, na katerem se bodo pomerili vsi najboljši slovenski igralci in igralke ter dvojice zadnjih let, so danes sporočili iz Teniške zveze Slovenije (TZS). Tako imenovani Pokal Mime Jaušovec bo na sporedu od 6. do 8. junija.