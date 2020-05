Več novih odkritij v jami pod Predjamskim gradom

Predjama, 20. maja - Slovenski jamarji so prišli do več novih odkritij v jami, ki se razprostira pod Predjamskim gradom. V jamskem sistemu so namreč raziskali dodatnih 1594 metrov novih rovov. Ti sicer obetajo še veliko več, močan prepih na različnih mestih nakazuje, da je v jami še veliko dodatnih neodkritih prostorov.