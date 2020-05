Evropski ministri za kulturo na videokonferenci o pomoči kulturi

Ljubljana, 19. maja - Minister za kulturo Vasko Simoniti je danes sodeloval na neformalni videokonferenci ministrov Evropske unije, pristojnih za kulturo in medije. Na virtualnem srečanju, v okviru hrvaškega predsedovanja Svetu EU, so ministri razpravljali predvsem o učinkih krize zaradi epidemije koronavirusa na kulturne in kreativne sektorje ter iskali rešitve.