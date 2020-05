Predlogi za finančno pomoč medijem brez podpore parlamentarnega odbora za kulturo

Ljubljana, 19. maja - Odbor DZ za kulturo na današnji seji ni prisluhnil pozivom predstavnikov zainteresirane javnosti, naj pristojno ministrstvo in vlada zagotovita paket pomoči medijem, ki so v kriznem času epidemije utrpeli velik izpad prihodkov. Odbor je namreč s prepričljivo večino glasov zavrnil vse predloge sklepov, ki so pozivali k različnim oblikam pomoči.