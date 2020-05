Tudi mali gostinci in delodajalci v turizmu za podaljšanje čakanja na delo do konca leta

Ljubljana, 19. maja - Sekcija za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) je nezadovoljna s predstavljenimi rešitvami v tretjem protikoronskem zakonu. Tudi malo gospodarstvo si želi, da bi ukrep čakanja na delo podaljšali do konca leta, in sicer za vse panoge, ki imajo škodo zaradi novega koronavirusa.