V Strunjanu v novo kopalno sezono s prenovljeno plažo

Strunjan, 19. maja - Priljubljena strunjanska plaža bo letošnjo kopalno sezono, ki se bo sicer začela prihodnji mesec, pričakala v novi podobi. V prenovo, ki se je začela novembra lani in je trajala do marca, so v Termah Krka vložili okoli 350.000 evrov, pri čemer so obsežen del kopališča ozelenili, poenotili njegovo podobo in razširili ležalne površine.