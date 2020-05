Gledališču Shakespeare's Globe brez pomoči preti zaprtje

London, 19. maja - V gledališču Shakespeare's Globe iz Londona so zaprosili za nujna sredstva, da se izognejo plačilni nesposobnosti. Londonsko prizorišče je namreč zaprto od 20. marca dalje in je poslance opozorilo, da je "povsem ranljivo in v nevarnosti zaprtja zaradi covida-19". Za ponovni zagon bi gledališče potrebovalo pet milijonov funtov, piše britanski BBC.