Slovenjgraška bolnišnica za izplačilo dodatkov čaka na sredstva ministrstva

Slovenj Gradec, 19. maja - V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec doslej zaposlenim še niso izplačali dodatkov za delo v rizičnih razmerah in dodatkov za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije novega koronavirusa. Bolnišnica je za marec in april že vložila zahtevek za povračilo sredstev na ministrstvo za zdravje, a sredstev še ni prejela.