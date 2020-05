Svetovni dan zdravnikov družinske medicine v znamenju pandemije

Ljubljana, 19. maja - Današnji svetovni dan zdravnikov družinske medicine poteka pod geslom Zdravniki družinske medicine na prvi liniji: Prvi pridemo in zadnji odidemo. Zaznamuje ga pandemija koronavirusa, v kateri so družinski zdravniki ob rednem delu prevzeli tudi druge naloge, so v sporočilu za javnost zapisali v Združenju zdravnikov družinske medicine Slovenije.