Pregled - novi koronavirus do 10. ure

Ljubljana, 19. maja - Pregled dogodkov, povezanih z novim koronavirusom v Sloveniji in svetu, do 10. ure.

SLOVENIJA

LJUBLJANA - Vlada bo na popoldanski seji obravnavala osnutek tretjega protikoronskega zakona, ki kot osrednja ukrepa predvideva shemo subvencioniranja skrajšanega delovnega časa ter pomoč gostinstvu in turizmu. Turizmu namerava vlada priskočiti na pomoč tudi s turističnimi boni. Osnutek zakona bo sicer že pred tem obravnaval Ekonomsko-socialni svet.

LJUBLJANA - Neformalna skupina Pomoč samozaposlenim v kulturi v času covida-19 je na ministra Vaska Simonitija naslovila predloge za uvedbo novih ukrepov in spodbud za prekarne in samozaposlene delavce v kulturi v okviru tretjega protikoronskega paketa. Želi si, da bi kulturo prepoznali kot področje, ki je bilo med pandemijo koronavirusa med bolj prizadetimi.

LJUBLJANA - Nekatere jezikovne šole so se v času epidemije covida-19 dobro znašle in izkoristile prednosti sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij. Tako bodo nekatere zaradi dobrih izkušenj celo nadaljevale takšen način dela, so povedale za STA.

SVET

BRUSELJ - Finančni ministri EU, med njimi predvidoma tudi slovenski minister za finance Andrej Šircelj, bodo danes prek videokonference razpravljali o odzivu na krizo covida-19 in o predlogih Evropske komisije za okrepitev boja proti pranju denarja in financiranju terorizma.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je zagrozil, da bo trajno zamrznil financiranje Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), če v naslednjih 30 dneh ne bo izvedla znatnih sprememb v delovanju. Novinarjem je tudi povedal, da že poldrugi teden jemlje tableto sredstva proti malariji hidroksiklorokin na dan, ki ga v nasprotju s priporočili zvezne Uprave za hrano in zdravila (FDA) in zdravstvenih strokovnjakov promovira kot uspešno sredstvo proti covidu-19.

SANTIAGO DE CHILE - Na revnem obrobju čilske prestolnice so izbruhnili protesti zaradi pomanjkanja hrane med karanteno zaradi pandemije covida-19. Protestniki so se v ponedeljek spopadli s policijo, ki je nato proti njim uporabila solzivec in vodne topove. Čilski predsednik Sebastian Pinera je po protestih obljubil hrano vsem, ki jo potrebujejo.

BRASILIA - Brazilija namerava s Kube pripeljati 157 zdravnikov, da bi ji pomagali v boju proti pandemiji novega koronavirusa. Brazilsko ministrstvo za zdravstvo je sporočilo, da obnavlja program sodelovanja med državama, ki ga je začela levičarska predsednica Dilma Rousseff leta 2013, sedanji desničarski predsednik Jair Bolsonaro pa ga je prekinil.

ŠPORT

BLED - Med prvimi, ki napovedujejo zagon tekmovanj v Sloveniji, so veslači. Iztok Čop, ki se prav letos spominja 20-letnice zlate olimpijske kolajne z Luko Špikom na olimpijskih igrah leta 2000 v Sydneyju, kot selektor izpostavlja, da si želi, da bi Slovenija že junija na Bledu gostila mednarodno veslaško regato.

NEW YORK - Vodstvo severnoameriške hokejske lige NHL še naprej razmišlja o načinih, kako končati sezono, ki jo je prekinila koronavirusna pandemija. Najbolj verjetna možnost je, da bi določili dve ali štiri krovna mesta, ki bi lahko gostila po ducat ali več ekip hkrati, so zapisali na spletni strani lige.

LONDON - Mednarodna teniška zveza (ITF) je objavila, da dela na dodatni pomoči za nižje uvrščene igralce, ki so najbolj ogroženi. Prihodkov za te igralce ni, odkar je pandemija novega koronavirusa ustavila izvedbo turnirjev.

RIM - Italijanska nogometna zveza FIGC je sporočila, da vsa tekmovanja pod njenim okriljem, vključno s prvoligaškim prvenstvom serie A, v luči epidemije novega koronavirusa ostajajo prekinjena do 14. junija. Vodstvo serie A je upalo, da se bo od marca prekinjeno prvenstvo lahko nadaljevalo 13. junija, nogometna zveza pa je zamaknila datum v skladu z vladnim dekretom.