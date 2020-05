Šolski center Celje predčasno zaključil gradnjo novega prizidka

Celje, 19. maja - Šolski center Celje je predčasno zaključil gradnjo novega prizidka, ki se je pričela novembra lani. Za objekt s 700 kvadratnimi metri so namenili okoli milijon evrov, v njem pa so predvsem specializirane učilnice. Po načrtih bodo dijaki s poukom v novih učilnicah začeli 1. septembra, so danes sporočili iz omenjenega šolskega centra.