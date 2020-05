V Indiji in Bangladešu se pripravljajo na prihod ciklona

Kalkuta, 18. maja - V Indiji in Bangladešu se pripravljajo na ciklon Amphan, ki bo poleg obilnega dežja prinesel tudi veter, katerega sunki bi lahko dosegli hitrost do 200 kilometrov na uro, kar je enako orkanu druge in tretje kategorije. Vendar vremenoslovci svarijo, da bi lahko postal eden od največjih viharjev na območju Indijskega ocena v zadnjih letih.