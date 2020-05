V Italiji prvič od začetka marca v enem dnevu manj kot sto mrtvih zaradi covida-19

Rim, 18. maja - V Italiji, kjer so danes nadaljevali z omilitvijo ukrepov, ki so jih uvedli zaradi epidemije novega koronavirusa, so prvič od začetka marca v enem dnevu zabeležili manj kot sto mrtvih zaradi koronavirusne bolezni 19. Kot je sporočila italijanska civilna zaščita, je danes zaradi covida-19 umrlo 99 ljudi, še v nedeljo 145.