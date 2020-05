Ameriške avtomobilske tovarne obnavljajo proizvodnjo

Detroit, 18. maja - Po dveh mesecih zaprtja zaradi pandemije novega koronavirusa so danes začele znova obratovati avtomobilske tovarne treh ameriških velikanov General Motors (GM), Ford in Fiat Chrysler (FCA). Prve izmene so se zjutraj tako vrnile za tekoče trakove v tovarne teh podjetij in njihovih dobaviteljev.