Številne evropske države nadaljujejo pot proti normalizaciji razmer

pripravila Sara Kovač

Bruselj/Berlin/Rim, 18. maja - V Italiji, Belgiji, Grčiji, na Irskem in še marsikje drugje po Evropi so danes z novimi koraki nadaljevali po poti normalizacije razmer - odpirale so se šole, trgovine in restavracije. Glede odpiranja mej se je več držav EU zavzelo za usklajen pristop. Nemčija in Francija pa sta predlagali 500 milijard evrov težak sklad za zagon gospodarstva EU.