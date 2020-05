V mariborski Kadetnici odprli razstavo ob 30. obletnici ustanovitve Manevrske strukture narodne zaščite

Maribor, 18. maja - V mariborski Kadetnici so odprli razstavo ob 30. obletnici ustanovitve Manevrske strukture narodne zaščite (MSNZ). Slovesnosti sta se udeležila tudi obrambni minister Matej Tonin in načelnik Generalštaba Slovenske vojske Robert Glavaš. Minister je poudaril, da delovanje MSNZ "pričuje o državljanski samozavesti, pogumu in tveganju za pravo stvar".