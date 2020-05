Zdravstveni dom Rudnik od torka ponovno odprt

Ljubljana, 18. maja - Enota Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana na Rudniku bo od torka znova zagotavljala zdravstveno varstvo odraslih ter zobozdravstveno varstvo odraslih, otrok in mladine. Zdravstveni varstvi predšolskih otrok ter šolskih otrok in mladine pa do nadaljnjega, predvidoma do konca avgusta, ostajata v enoti Vič-Rudnik.