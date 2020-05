Irska previdno rahlja ukrepe za zajezitev novega koronavirusa

Dublin, 18. maja - Irska je danes začela previdno rahljati ukrepe za zajezitev novega koronavirusa. Na delovna mesta so se začeli vračati tisti, ki svoje delo opravljajo zunaj, ponovno so se odprli nekatere trgovine in zunanja športna igrišča. Gre za prvo fazo rahljanja omejitve, ki so v veljavi od 28. marca. Postopno naj bi jih odpravljali do avgusta.