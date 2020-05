Učitelji naj med epidemijo otroke spodbujajo k izražanju občutkov

Ljubljana, 18. maja - V času epidemije covida-19 se je že odraslim težko prebiti skozi številne novice in informacije o bolezni, ne da bi ob tem občutili vsaj malo nelagodja, če ne že strah in tesnobo. Otrokom pa je še težje, zato naj jim učitelji prisluhnejo in jih spodbujajo pri izražanju misli in občutkov, svetuje Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).