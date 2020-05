Svetniki SDS na Ravnah se sprašujejo o gospodarnosti občine pri prodaji zemljišča

Ravne na Koroškem, 18. maja - Na zahtevo sedmih svetnikov SDS je bila za danes sklicana izredna seja sveta Občine Ravne na Koroškem. Predlagatelji seje so želeli ustavitev razpisa za prodajo zemljišča za gradnjo blokov in razpravo o gospodarnosti občine pri prodaji zemljišč. A do večje razprave ni prišlo, saj je bila ta točka v nasprotju z željo svetnikov SDS umaknjena.