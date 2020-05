Primorska gledališča bodo razglasila dobitnike gledaliških nagrad tantadruj

Koper/Nova Gorica/Trst, 19. maja - Tri primorska gledališča - Gledališče Koper, Slovensko stalno gledališče (SSG) iz Trsta in SNG Nova Gorica - bodo drevi razglasila dobitnike primorskih gledaliških nagrad tantadruj 2020. Letos bo razglasitev potekala v spletni obliki, in sicer ob 20. uri na Facebook straneh in youtube kanalih sodelujočih gledališč.