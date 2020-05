Ob vrnitvi v šolske klopi in vrtce tudi opozorila o pomanjkanju kadra

pripravila Sanja Gornjec

Ljubljana, 18. maja - Po dveh mesecih izobraževanja na daljavo zaradi epidemije covida-19 so vrata odprli vrtci, osnovne, srednje in glasbene šole, fakultete in dijaški domovi. Ob tem je bilo slišati opozorila o pomanjkanju kadra, saj so v šolah zaradi manjših skupin morali povečati število učiteljev. S prvim dnevom šole pa je zelo zadovoljna ministrica Simona Kustec.