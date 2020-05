V slovenskih medijih že več kot 135.000 objav o pandemiji

Ljubljana, 18. maja - Od objave prvih informacij o nenavadni pljučnici v začetku januarja do nedelje se je v slovenskih medijih zbralo 135.186 objav, povezanih s pandemijo novega koronavirusa, ugotavljajo v družbi Press clipping. Največ objav v enem samem dnevu so zabeležili 17. marca, in sicer 2749. V tednih po 22. marcu je sledil postopen upad tovrstnih objav.