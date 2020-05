Na univerzah večina aktivnosti za zdaj še naprej na daljavo

Ljubljana/Maribor/Koper, 18. maja - Na vseh treh slovenskih državnih univerzah bo večina aktivnosti študentov in zaposlenih kljub sprostitvi nekaterih ukrepov za zdaj še naprej potekala na daljavo. Kot so poudarili v Ljubljani, Mariboru in Kopru, bo podobno veljalo tudi za izpite, razen tistih, ki jih ni mogoče izvesti brez fizične prisotnosti študentov.