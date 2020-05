TGZS vlado poziva k izpolnitvi obljub o pomoči turizmu

Ljubljana, 18. maja - Turistično gostinska zbornica Slovenije (TGZS) je vlado pozvala, naj skladno s prejšnjimi obljubami podaljša veljavnost protikoronskih ukrepov pomoči za turistično panogo do konca leta. Dobili so namreč informacije, da bi se lahko ukrep čakanja na delo podaljšali zgolj do konca junija, kar bi jih pahnilo v "brezizhoden položaj".