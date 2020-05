Pregled - novi koronavirus do 15. ure

Ljubljana, 18. maja - Pregled dogodkov, povezanih z novim koronavirusom v Sloveniji in svetu, do 15. ure.

SLOVENIJA

LJUBLJANA/CELJE/MARIBOR/DOMŽALE - Po dobrih dveh mesecih izobraževanja na daljavo zaradi epidemije covida-19 so šole odprle vrata za učence prvih treh razredov. Otroci so se ob tem najbolj razveselili svojih prijateljev, pedagoški delavci, ki pozdravljajo stik v živo, pa staršem zagotavljajo, da bodo za najmlajše ob upoštevanju higienskih priporočil dobro poskrbeli. Predsednik združenja ravnateljev Gregor Pečan je za STA ponovno opozoril na pomanjkanje kadra. Zaradi tega so učitelji po njegovem mnenju bolj obremenjeni, kot bi bilo potrebno. Kljub temu pa pouk na njegovi Osnovni šoli Janka Modra v Dolu pri Ljubljani poteka nemoteno, je ocenil Pečan.

LJUBLJANA - Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je ocenila, da je vrnitev v šole in vrtce "z veliko mero odgovornosti, razumevanja in potrpežljivosti" potekala "zelo zelo dobro". V pogovoru za Televizijo Slovenija se je tudi zahvalila vsem vključenim v proces, tako staršem kot profesorjem in vzgojiteljem. Komentirala je tudi opozorila pedagoške stroke o neuresničljivosti navodil, kadrovskih težavah in obsežnih dodatnih obremenitvah učiteljev. Kot je dejala, so ravnatelji delo organizirali tako, da teče kot običajno. Če bi bilo treba opraviti nadure ali zagotoviti pomoč od kje drugje, vključno s študenti pedagoške stroke, pa bodo to reševali s skupnimi močmi, je še zagotovila.

LJUBLJANA/NOVO MESTO/CELJE - V vrtcih po Sloveniji je po skoraj točno dveh mesecih znova slišati otroški živžav. Otrok je sicer za zdaj manj kot sicer, v vrtcih pa se trudijo čim bolj upoštevati priporočila za preprečevanje širjenja okužbe. Otroci, željni družbe, so vrnitve večinoma veseli.

VELENJE/CELJE - Po devetih tednih pouka na daljavo svoja vrata za učence ponovno odpirajo tudi glasbene šole. Ob upoštevanju priporočil in navodil pristojnih lahko poteka individualni pouk instrumentov in skupinski pouk, a tega nekatere šole še ne bodo uspele izvajati, denimo Glasbena šola Celje. V Velenju za zdaj še ne bo orkestrskih vaj.

LJUBLJANA - Poleg vrtcev in šol so svoja vrata danes odprli tudi dijaški domovi. Dijaki morajo bivati po sobah posamezno, posebna pravila pa veljajo tudi v skupnih prostorih. Ravnatelji posameznih domov ocenjujejo, da se je vrnila večina dijakov zaključnih letnikov, ki so osredotočeni predvsem na učenje za maturo.

LJUBLJANA - V Sloveniji so v nedeljo opravili 479 testov na okužbo z novim koronavirusom, potrdili niso nobene, skupaj je tako okuženih 1466 ljudi. Prav tako v nedeljo ni umrl noben bolnik s covidom-19, doslej so v Sloveniji umrli 104. V bolnišnicah so v nedeljo zdravili 25 bolnikov s covidom-19, pet jih je potrebovalo intenzivno terapijo, je objavila vlada. V domačo oskrbo so v nedeljo odpustili enega bolnika s covidom-19, doslej skupaj 274.

LJUBLJANA - Vladni govorec Jelko Kacin je po nedeljski odločitvi vlade o postopnem odpiranju slovenske meje poudaril, da pri tem delu prevladuje skrb za preprečitev ponovnega vnosa novega koronavirusa v državo. Spiska držav, iz katerih bo dovoljen vstop v Slovenijo, trenutno še ni, za državljane Slovenije pa za prestop domače meje ne veljajo nobene omejitve.

MARIBOR/KOPER/CELJE/KRANJ - Ob obširni sprostitvi ukrepov proti epidemiji so po državi zaživela tudi večja nakupovalna središča. Že dopoldne so zaznali precejšen obisk. Trgovine so uvedle različne ukrepe za zagotavljanje varnosti, vse imajo ob vhodu razkužila in opozarjajo na varnostno razdaljo, nekatere so prilagodile tudi vstop in izstop iz prodajalne.

LJUBLJANA - Stranka LMŠ je v Ljubljani predstavila svoje predloge ukrepov za okrevanje gospodarstva ter omilitev socialne in družbene krize po epidemiji covida-19. Predlagajo ukrepe v vrednosti skoraj 1,8 milijarde evrov, ki bi bili predvsem usmerjeni v spodbujanje potrošnje - med njimi sta turistični vavčer ter začasni temeljni državljanski dohodek.

LJUBLJANA - Odbor DZ za delo naj vlado na izredni seji pozove k ponovni vzpostavi socialnega dialoga in uskladitvi tretjega protikoronskega zakona s socialnimi partnerji, je v predstavitvi zahteve za sklic izredne seje odbora izpostavil poslanec SD Soniboj Knežak. Skrbi ga, ker da vlada nima scenarija za spopad z vse slabšimi razmerami na trgu dela.

LJUBLJANA - Za dodatke k plačam, do katerih so zaposleni upravičeni za delo v času epidemije, je predvideno povračilo iz državnega proračuna, a morajo javni zavodi najprej resornim ministrstvom poslati zahtevke. Ministrstvo za zdravje je samo na podlagi zahtevkov, ki so pred tednom dni že bili na ministrstvu, odobrilo za 18,6 milijona evrov izplačil.

LJUBLJANA - Čeprav je delovanje celotnega zdravstva in zobozdravstva dovoljeno že od 9. maja, s tem tednom pa naj bi v celoti zagnali delo zobozdravniki, pa podatek o tem, koliko zaščitne opreme bodo za nemoteno delo potrebovali v zdravstvu, ni znan. Ocena potreb namreč še poteka, so za STA pojasnili na ministrstvu za zdravje. Medtem ko so zaščitna sredstva v času krize prejemali od civilne zaščite, pa bodo po koncu epidemije za nabavo opreme, ki je ali bo dostopna na tržišču, zadolženi izvajalci oz. zavodi sami.

MARIBOR - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor postopoma povečujejo obseg zdravstvenih storitev, ki so zastale pred dvema mesecema zaradi epidemije novega koronavirusa. Po besedah strokovnega direktorja Matjaža Vogrina je v tem času odpadlo 1700 večjih operativnih posegov, več tisoč bolnišničnih obravnav in 83.000 ambulantnih obravnav.

LJUBLJANA - Slovenska avtomobilska industrija se je zaradi pandemije koronavirusa znašla v najhujši krizi doslej, opozarjajo v Slovenskem avtomobilskem grozdu. Vlado pozivajo, naj podaljša ukrepe iz obstoječih dveh protikoronskih paketov ali uvede enakovredne nove. V nasprotnem primeru lahko pride do obsežnih odpuščanj ali celo stečajev, opozarjajo.

LOGARSKA DOLINA/CERKLJE NA GORENJSKEM - Na turističnih kmetijah po državi, kjer lahko od danes znova sprejemajo goste, so za zdaj še zadržani. Večina kmetij je ob razglasitvi epidemije doživela številne odpovedi rezervacij domačih in tujih gostov. Številni so se tako odločili, da bodo goste začeli sprejemati junija, nekaj pa jih je že odprtih, a gostov še nimajo.

PIRAN/STRUNJAN - Ob upoštevanju varnostnih ukrepov je z današnjim dnem omogočeno tudi odpiranje kampov in plaž. Kopalna sezona se sicer še ni začela, vendar so v Okolju Piran kot upravljavcu centralne plaže v Portorožu pripravljeni sprejeti kopalce tudi v spremenjenih razmerah. Kaže, da bodo vsaj še nekaj časa morali na goste počakati tudi v kampih.

LJUBLJANA - Slovenski Youth Hostli, ki delujejo v mednarodni mreži mladinskih prenočišč Hostelling International (Hostel Pekarna Maribor, Pod Skalo Kamnik, Panorama nad Portorožem, Ljubno ob Savinji, MC Velenje, Tresor na Čopovi v Ljubljani, Histria v Kopru,MC Celje, Pod Voglom - Bohinj, Hostel Bus na Bledu, MC Brežice, Alieti v Izoli, Hostel Bovec in Ociski raj pri Kozini), so znova odprti. Glede na to, da so ob začetku epidemije novega koronavirusa nudili nastanitve za zdravstveno osebje, pozneje pa tudi za osebe, ki so potrebovale karanteno, imajo izkušnje z varnim sprejemom gostov, zagotavljajo v Popotniškem združenju Slovenije. Zdaj ponujajo 25-odstotni popust za nastanitev družin v družinskih sobah, če je vsaj en član družine v času epidemije delal na svojem delovnem mestu, so dodali.

SVET

LJUBLJANA - V letnem programu športa, ki je podlaga za sofinanciranje športa iz državnega proračuna, bi bilo po predlogu rebalansa proračuna na voljo 18,7 milijona evrov, slabe tri milijone manj kot pred tem. Predvideno je bilo 22,4 milijona, je povedal predsednik strokovnega sveta Slovenije za šport Luka Steiner. Skoraj povsem so bile črtane investicije. Sredstva za programe so ostali skoraj nespremenjeni, manjši delež je tudi za izvedbo tekmovanj, teh v času epidemije novega koronavirusa, ki je vzrok rebalansa, ni bilo.

LJUBLJANA - Novo sproščanje ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa je močno razveselilo tudi športnike borilnih veščinah. Končno je na treningu dovoljen kontakt, ki omogoča sparing in borbo na treningu. Za judoiste s tem seveda še ni konec ugibanj o nadaljevanju sezone. Za razliko od številnih športov imajo to prednost, da je zelo zgodaj reagirala Evropska judo zveza, ki je že pripravila koledar tekmovanj za jesen. S septembrom se tako spet začenjajo mednarodna tekmovanja, tudi najvišje ravni, vse do grand slamov, evropsko prvenstvo v Pragi, ki bi moralo biti konec maja, pa je zdaj prestavljeno na november.

LJUBLJANA - Evropska odbojkarska zveza (Cev) bo oktobra v Moskvi izpeljala volilno skupščino. Za člana upravnega odbora evropske krovne organizacije bo kandidiral tudi slovenski predstavnik, in sicer predsednik Odbojkarske zveze Slovenije (OZS) Metod Ropret, so sporočili z OZS. Volilna skupščina Ceva bi morala prvotno potekati 19. junija v Moskvi, a je bila zaradi izbruha novega koronavirusa prestavljena na 16. oktober.

MIAMI - Na Floridi je potekal težko pričakovani prvi dvoboj najboljših golfistov sveta po izbruhu pandemije novega koronavirusa. V dobrodelne namene so zbrali 5,5 milijona dolarjev. Tekmovanje je potekalo v zelo neobičajnih pogojih. Na igrišču so bili le štirje golfisti, na eni strani prvi in peti s svetovne lestvice, Rory McIlroy s Severne Irske in Američan Dustin Johnson, na drugi pa domači ljubljenec Rickie Fowler in manj znani Matthew Wolff.

ŠPORT

